Володин призвал МВД проверить работу Минтруда из-за квот для иностранцев

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал МВД проверить работу Министерства труда из-за списка профессий, по которому в рамках квоты будут приглашать иностранных специалистов на работу в Россию без прохождения теста на знание русского языка.

«Игорю Николаевичу [Зубову] (замминистра МВД. — РБК) вообще надо присмотреться к Министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что Министерство внутренних дел в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — сказал Володин.

Госдума 17 июля приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию работать по правительственной квоте. Авторы проекта считают, что мера упростит процесс привлечения кадровых ресурсов из числа иностранцев.

Володин усомнился, что по указанным профессиям действительно есть дефицит кадров и что в этих сферах могут работать люди, не знающие русского языка.

«Социальные работники — это вообще о чем мы говорим? Что такое социальный работник? Это человек, который работает с людьми. Он должен знать и язык в обязательном порядке», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также привел в пример такие профессии, как продавец, водитель и демонстратор одежды, и призвал Минтруд пояснить, почему для них должны быть квоты для иностранцев.