Политика⁠,
0

Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с Россией о равных правах граждан на свободу передвижения. Указ главы государства опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече
Политика
Сергей Лавров и Александр Лукашенко

Союзное государство (СГ, бел. Саюзная дзяржава) — интеграционный проект России и Белоруссии, который реализуется с 2000 года. В рамках него созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах, унифицирована часть законодательства.

Союз обладает признаками федерации и конфедерации, но в то же время все еще не имеет общей символики, конституции, валюты, гражданства, единой таможенно-тарифной, налоговой и энергетической системы, которые предусмотрены Союзным договором.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

