Политика⁠,
0

Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече

Лукашенко пошутил, что «всегда спорит» с главой МИД России Лавровым
Сергей Лавров и Александр Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко (Фото: МИД России)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что всегда спорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым при встрече. Об этом он заявил в завершении III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает телеграм-канал «Пул первого».

В опубликованном в канале видео Лукашенко после рукопожатий с гостями конференции попытался отвести Лаврова в сторону. Президент Белоруссии поинтересовался у стоявшего рядом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, не против ли он, что Лукашенко «оторвет» Лаврова на минуту.

«Мы всегда спорим с ним [Лавровым], когда он приезжает, как старые знакомые», — добавил Лукашенко.

Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника»
Политика
Сергей Лавров

Обмениваясь рукопожатиями с гостями, Лукашенко также поблагодарил бывшего председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе за то, что она «внимательно слушала». По словам Лукашенко, он, как преподаватель в прошлом, смотрит за залом. В ответ Бурджанадзе назвала президента Белоруссии «замечательным оратором».

Ранее в ходе конференции Лукашенко заявил о готовности «протянуть руку» западным странам. Он также назвал четыре условия для улучшения отношений между сторонами. В частности, он предложил запретить вводить санкции в отношении продовольствия и медикаментов, защитить критическую международную инфраструктуру, объединить поясом «цифрового добрососедства» всю Евразию и преодолеть миграционный кризис, с которым Запад «должен разобраться сам».

