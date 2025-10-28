Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов
В период с 15:00 до 20:00 мск 28 октября над пятью российскими регионами силы ПВО перехватили 15 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили в небе над Брянской областью — семь. Три БПЛА силы ПВО перехватили в Орловской области, два — в Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Тульской и Калужской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о семи сбитых БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Ранее Богомаз написал, что в результате удара дрона-камикадзе по автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района погиб мирный житель, находившийся внутри.
На фоне угрозы атаки беспилотников временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.
В ночь на 28 октября средства ПВО перехватили 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
