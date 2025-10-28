 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 15:00 до 20:00 мск 28 октября над пятью российскими регионами силы ПВО перехватили 15 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в небе над Брянской областью — семь. Три БПЛА силы ПВО перехватили в Орловской области, два — в Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Тульской и Калужской областями.

За ночь над регионами России уничтожили 17 беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о семи сбитых БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Ранее Богомаз написал, что в результате удара дрона-камикадзе по автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района погиб мирный житель, находившийся внутри.

На фоне угрозы атаки беспилотников временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

В ночь на 28 октября средства ПВО перехватили 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны ПВО дроны беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54
Как быть автовладельцам с госномерами без триколора. Ответ МВД Авто, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта Политика, 21:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут Спорт, 21:40
В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена Общество, 21:31
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 21:07
Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов Политика, 21:00
Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA Спорт, 20:58
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии Политика, 20:56
Цены на золото рухнули на 10%. Вернутся ли они к ростуПодписка на РБК, 20:47