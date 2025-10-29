 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября, следует из производственного календаря на 2025 год. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работа в праздничные дни для сотрудников будет оплачиваться в повышенном размере согласно законодательству.

Остальные россияне в связи с праздником будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября, поскольку выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на 3 ноября. Таким образом, россияне на следующей неделе будут работать только со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Перед праздничными выходными в России началась шестидневная рабочая неделя — 27 октября — 1 ноября. Это единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику.

День народного единства отмечают 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году. Праздник учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года. 
















