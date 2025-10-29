Аэропорты Владикавказа, Грозного и Калуги возобновили рейсы

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), а также Калуги (Грабцево) сняли ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ограничения на полеты в воздушном хабе Калуги начали действовать с 19:39 по мск 28 октября, а двух других аэропортах — с 1:06 мск 29 октября.

Материал дополняется