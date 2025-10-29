Самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Саратова
Один самолет ушел на запасной аэродром во время ограничений на полеты в аэропорту Саратова, которые длились более трех часов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
О введении ограничений Кореняко сообщил в 22:59 по мск 28 октября, а об их отмене — в 2:18 по мск 29 октября. «В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — отметил Кореняко.
Материал дополняется
