Три опасных обезьяны сбежали из грузовика при ДТП в США
Три обезьянки, которые могут быть опасны для людей, сбежали при ДТП из грузовика, который перевозил животных из Тулейнского университета. Об этом сообщает шериф департамента округа Джаспер в штате Миссисипи Рэнди Джонсон в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на водителя грузового автомобиля.
Как рассказал водитель, сбежавшие обезьяны агрессивны к людям, для обращения с ними необходимо защитное снаряжение (PPE). В полиции отмечали, что обезьянки могут быть заражены герпесом, гепатитом С или COVID. В самом университете позже заверили, что обезьяны не являются инфекционными. «Эти обезьяны принадлежат другой организации и не являются инфекционными», — говорится в сообщении.
В полиции позже сообщили, что все обезьянки, кроме одной, были уничтожены. Полицейские продолжают поиски оставшейся.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов