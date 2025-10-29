 Перейти к основному контенту
Общество
0

Три опасных обезьяны сбежали из грузовика при ДТП в США

Три обезьянки, которые могут быть опасны для людей, сбежали при ДТП из грузовика, который перевозил животных из Тулейнского университета. Об этом сообщает шериф департамента округа Джаспер в штате Миссисипи Рэнди Джонсон в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на водителя грузового автомобиля.

Как рассказал водитель, сбежавшие обезьяны агрессивны к людям, для обращения с ними необходимо защитное снаряжение (PPE). В полиции отмечали, что обезьянки могут быть заражены герпесом, гепатитом С или COVID. В самом университете позже заверили, что обезьяны не являются инфекционными. «Эти обезьяны принадлежат другой организации и не являются инфекционными», — говорится в сообщении.

Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации
Спорт
Фото:Анвар Галеев / ТАСС

В полиции позже сообщили, что все обезьянки, кроме одной, были уничтожены. Полицейские продолжают поиски оставшейся.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Софья Полковникова
обезьяны США гепатит
