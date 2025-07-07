Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации

Федерация бокса вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной, которая курила вейп с орангутаном в крымском парке «Тайган». Ранее спортсменка принесла извинения за свой поступок

Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Дисциплинарно-этическая комиссия Федерации бокса России вынесла предупреждение спортсменке Анастасии Лучкиной, которая на камеру угощала обезьяну вейпом в крымском парке львов «Тайган». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лучкину наказали по пунктам об унижении чести и нанесения ущерба деловой репутации федерации бокса и использовании оскорбительных жестов и выражений. Санкции за эти нарушения варьируются от предупреждения до двухлетней дисквалификации или лишения титулов.

О поступке кандидата в мастера спорта по боксу стало известно в конце июня. Лучкина, выступавшая на турнирах за Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, записала видео, на котором по очереди курит электронную сигарету с орангутаном Даной.

Боксершу исключили из спортивного клуба «Боец». Тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов сказал ТАСС, что Лучкина опозорила клуб на всю страну.

Сама спортсменка принесла извинения и заявила, что сняла видео с обезьяной «в погоне за хайпом».

Орангутан Дана живет в «Тайгане» с 2018 года.