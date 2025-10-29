 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще в шести аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на прием и отправку рейсов сняли в аэропортах Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), а также Чебоксар. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как отметил Кореняко, во время ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Самару, и один лайнер, летевший в Волгоград.

Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА
Политика
Фото:airportvolgograd.ru

Самыми долгими ограничения были для воздушного хаба Волгограда — их ввели в 21:39 по мск 28 октября, а отменили в 4:21 по мск 29 октября.

Те же меры для аэропорта Чебоксар действовали с 1:36 по мск 29 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Волгоград аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Еще пять аэропортов приостановили рейсы
Политика
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Трамп оставил за Израилем право на ответные удары по Газе Политика, 05:48
Три опасных обезьяны сбежали из грузовика при ДТП в США Общество, 05:32
В МИДе не исключили возобновление прямых рейсов между Россией и Японией Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Еще в шести аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 04:49
Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли Общество, 04:38
Трамп вылетел в Южную Корею, где встретится с Си Политика, 04:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Буденновске отразили атаку дронов на промзону Политика, 04:17
КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море-земля» Политика, 03:52
Дмитриев решил подать в суд на WP за «недостоверные цитаты» Политика, 03:33
Ограничения на полеты в Шереметьево продлились менее 40 минут Политика, 03:23
На подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник Политика, 03:21
Минобрнауки предложило запретить прием на платные места при ЕГЭ ниже 50 Общество, 03:12
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений о перехвате БПЛА Политика, 02:39