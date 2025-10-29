Еще в шести аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и отправку рейсов сняли в аэропортах Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), а также Чебоксар. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Как отметил Кореняко, во время ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Самару, и один лайнер, летевший в Волгоград.
Самыми долгими ограничения были для воздушного хаба Волгограда — их ввели в 21:39 по мск 28 октября, а отменили в 4:21 по мск 29 октября.
Те же меры для аэропорта Чебоксар действовали с 1:36 по мск 29 октября.
