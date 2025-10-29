Ограничения на полеты в Шереметьево продлились менее 40 минут

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняков в своем телеграм-канале. Мера действовала менее 40 минут.

О запрете на полеты в Шереметьево Росавиация сообщила в 2:33 по мск, а о возобновлении полетов — в 3:09 по мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Он также сообщил о снятии ограничений на полеты в аэропортах Пензы и Самары (Курумоч), которые вводили в 23:38 по мск и 1:06 мск соответственно. Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, в свою очередь, об отмене плана «Ковер» в регионе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате трех украинских дронов, летевших на столицу ночью. Кроме того, силы ПВО сбили вечером 28 октября также три БПЛА, информировал Собянин. В Жуковском и Домодедово приостанавливали полеты, ограничения длились менее двух часов.