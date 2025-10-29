Дмитриев решил подать в суд на WP за «недостоверные цитаты»

Дмитриев заявил о намерении подать в суд на WP за недостоверные цитаты

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о намерении подать в суд на американскую газету The Washington Post. Поводом стало повторное использование изданием «недостоверных цитат», приписанных Дмитриеву.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат] — так и не исправили», — написал Дмитриев в комментариях в Х к ранее опубликованному посту, в котором он рассказывает о повторном «некорректном использовании» его цитат в публикации WP.

18 октября WP опубликовала материал под заголовком «Похоже, что телефонным звонком [президенту России Владимиру] Путину удалось изменить мнение [президента США Дональда] Трампа по Украине. Снова». В нем цитата «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл» была приписана Дмитриеву. Тот в ответ заявил, что сделал репост сообщения из телеграм-канала, но в статье цитаты приписали ему. Дмитриев потребовал от газеты принести ему извинения и провести внутреннее расследование.

Хотя газета позже внесла исправления, Дмитриев отметил, что издание вновь использовало искаженные цитаты.