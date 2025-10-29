 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев решил подать в суд на WP за «недостоверные цитаты»

Дмитриев заявил о намерении подать в суд на WP за недостоверные цитаты

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о намерении подать в суд на американскую газету The Washington Post. Поводом стало повторное использование изданием «недостоверных цитат», приписанных Дмитриеву.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат] — так и не исправили», — написал Дмитриев в комментариях в Х к ранее опубликованному посту, в котором он рассказывает о повторном «некорректном использовании» его цитат в публикации WP.

Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России
Политика
Кирилл Дмитриев

18 октября WP опубликовала материал под заголовком «Похоже, что телефонным звонком [президенту России Владимиру] Путину удалось изменить мнение [президента США Дональда] Трампа по Украине. Снова». В нем цитата «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл» была приписана Дмитриеву. Тот в ответ заявил, что сделал репост сообщения из телеграм-канала, но в статье цитаты приписали ему. Дмитриев потребовал от газеты принести ему извинения и провести внутреннее расследование.

Хотя газета позже внесла исправления, Дмитриев отметил, что издание вновь использовало искаженные цитаты.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Кирилл Дмитриев Washington Post суд
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США и представителей Думы
Политика
Дмитриев заявил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника»
Политика
Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
В Буденновске отразили атаку дронов на промзону Политика, 04:17
КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море-земля» Политика, 03:52
Дмитриев решил подать в суд на WP за «недостоверные цитаты» Политика, 03:33
Ограничения на полеты в Шереметьево продлились менее 40 минут Политика, 03:23
На подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник Политика, 03:21
Минобрнауки предложило запретить прием на платные места при ЕГЭ ниже 50 Общество, 03:12
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений о перехвате БПЛА Политика, 02:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Саратова Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области Политика, 02:28
СБУ увезла митрополита Арсения сразу после освобождения из СИЗО Политика, 02:23
Российская делегация прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС Политика, 02:06
Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 01:52
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве Политика, 01:43