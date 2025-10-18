 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post за чужую цитату

Дмитриев заявил, что The Washington Post приписала ему цитаты, которые на самом деле были репостом из телеграм-канала. Он потребовал, чтобы газета провела внутреннее расследование
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что газета The Washington Post (WP) в своей публикации приписала ему слова, которые он не говорил. Об этом Дмитриев сообщил в социальной сети X.

«Еще один показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post. Я сделал репост сообщения из телеграм-канала, но в статье приписали эти цитаты мне», — написал он.

Дмитриев потребовал от газеты принести ему извинения и провести внутреннее расследование.

18 октября WP опубликовала материал под заголовком «Похоже, что телефонным звонком [президенту России Владимиру] Путину удалось изменить мнение [президента США Дональда] Трампа по Украине. Снова». В нем цитата «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл» была приписана Дмитриеву.

В телеграм-канале Дмитриева ранее появился репост сообщения канала «Пул N3», которое начинается с этих слов.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 17 октября. Зеленский на брифинге после встречи с американским коллегой заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk. «Мы с Трампом решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации», — сказал Зеленский. «Мы решили, что мы будем работать больше с производством [оружия]», — добавил он и сообщил, что США получат «определенные типы беспилотников».

Президент Украины также отметил, что Трамп рассказал ему о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште. Он сказал, что Киеву нужны гарантии от Вашингтона, поскольку «только Трамп имеет диалог с Россией».

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Axios сообщал, что встреча Трампа и Зеленского «резко завершилась» спустя 2,5 часа после начала. По информации издания, переговоры были «жесткими», в ходе них американский лидер сделал «несколько резких заявлений» и «сопротивлялся» просьбам Зеленского передать Украине Tomahawk.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе них президенты договорились о встрече в Будапеште, дата мероприятия еще не называлась.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину.

