Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар ввели ограничения на полеты

Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели ради безопасности полетов, отметил Кореняко.

С пассажирами задержанных рейсов в казанском аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани, отметили в аэропорту. «Службы аэропорта работают в усиленном режиме», — сказали там.

Кроме того, на момент публикации ограничения действуют в аэропортах Самары, Владикавказа, Грозного, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Геленджика, Саратова, Волгограда, Калуги.

Полеты запрещали также в воздушных хабах Москвы — Жуковском и Домодедово. Как отмечал Кореняко, обслуживание рейсов осуществлялось «по согласованию с соответствующими органами». Ограничения продлились не более двух часов.