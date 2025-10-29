 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели ради безопасности полетов, отметил Кореняко.

С пассажирами задержанных рейсов в казанском аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани, отметили в аэропорту. «Службы аэропорта работают в усиленном режиме», — сказали там.

Еще пять аэропортов приостановили рейсы
Политика

Кроме того, на момент публикации ограничения действуют в аэропортах Самары, Владикавказа, Грозного, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Геленджика, Саратова, Волгограда, Калуги.

Полеты запрещали также в воздушных хабах Москвы — Жуковском и Домодедово. Как отмечал Кореняко, обслуживание рейсов осуществлялось «по согласованию с соответствующими органами». Ограничения продлились не более двух часов.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Казань Чебоксары
Материалы по теме
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения
Политика
Третий за вечер аэропорт приостановил полеты
Политика
Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений Собянина о перехвате БПЛА Политика, 02:39
Самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Саратова Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области Политика, 02:28
СБУ увезла митрополита Арсения сразу после освобождения из СИЗО Политика, 02:23
Российская делегация прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС Политика, 02:06
Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 01:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве Политика, 01:43
Ограничения на полеты в Жуковском действовали менее двух часов Политика, 01:34
Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео Общество, 01:31
Еще пять аэропортов приостановили рейсы Политика, 01:13
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек Общество, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кто из футболистов становился целью похитителей Спорт, 00:34