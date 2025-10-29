Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения ввели ради безопасности полетов, отметил Кореняко.
С пассажирами задержанных рейсов в казанском аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани, отметили в аэропорту. «Службы аэропорта работают в усиленном режиме», — сказали там.
Кроме того, на момент публикации ограничения действуют в аэропортах Самары, Владикавказа, Грозного, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Геленджика, Саратова, Волгограда, Калуги.
Полеты запрещали также в воздушных хабах Москвы — Жуковском и Домодедово. Как отмечал Кореняко, обслуживание рейсов осуществлялось «по согласованию с соответствующими органами». Ограничения продлились не более двух часов.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов