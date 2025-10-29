Российская делегация прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла на саммит АТЭС

Делегация России прибыла в Южную Корею на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает «РИА Новости».

Ранее в октябре президент России Владимир Путин утвердил главу делегации — вице-премьера Алексея Оверчука.

В 2025 году саммит АТЭС пройдет 31 октября — 1 ноября. Основными мероприятиями встречи станут два пленарных заседания — по одному в каждый день. Южная Корея председательствует на саммите, тема и приоритеты — «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай» (Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate and Prosper).

Ранее в Белом доме анонсировали встречу американского президента Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, политики обсудят сокращение закупок российской нефти на их совместной встрече в рамках саммита АТЭС. Говоря о возможной встрече с Си Цзиньпином, Трамп сказал, что ожидает хороших результатов от нее.