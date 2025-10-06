 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин утвердил главу российской делегации на саммите АТЭС

Путин утвердил Алексея Оверчука главой делегации России на саммите АТЭС
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Российскую делегацию, которая отправится в южнокорейский Кенчжу для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным распоряжения. Оно опубликовано на сайте правовых актов.

Остальной состав делегации, согласно документу, должно утвердить правительство. Командировочные расходы будут произведены за счет средств направляющих государственных органов и организаций.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. АТЭС не имеет устава и статуса международной организации, но является одним из ведущих форумов для продвижения торгового взаимодействия в регионе.

В отличие от других неформальных объединений — G7 и G20, АТЭС имеет постоянный секретариат, который базируется в Сингапуре. Председательство меняется ежегодно, в 2025 году его передали Южной Корее.

В 2025 году саммит АТЭС пройдет 31 октября — 1 ноября. Его девизом, как ранее указал Минтранс, станет «Создание устойчивого будущего». В числе приоритетов — связуемость, инновации, процветание. В 2026 году на форуме будет председательствовать Китай, в 2027 году — Вьетнам, в 2030 году — Сингапур.

В августе Южная Корея пригласила Владимира Путина принять участие в саммите. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев тогда ответил, что Москва примет решение об уровне делегации позднее.

В начале сентября CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин могут встретиться на саммите. 1 октября республиканец заявил, что их встреча состоится через четыре недели. И Китай, и США — участники форума АТЭС.

