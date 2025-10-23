 Перейти к основному контенту
0

КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда

Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Главное управление ракетостроения КНДР 22 октября провело успешное испытание нового важного вооружения — гиперзвуковых снарядов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытание нового вооружения — это одно из звеньев плана развития обороноспособности для повышения продолжительности и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников», — отмечает ЦТАК.

На испытании присутствовали секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха.

В ходе испытаний два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенные из района Рёкпхо в Пхеньяне, успешно поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.

Секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон заявил, что испытание новых гиперзвуковых снарядов подтверждает непрерывное развитие оборонного потенциала КНДР, нацеленного на укрепление самообороны и сдерживание войны. От имени партии он высоко оценил достижения оборонных учёных.

Накануне, 22 октября, в КНДР впервые за 167 дней осуществили запуск баллистической ракеты в Японское море. Это произошло за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.

Анастасия Ярославцева
КНДР Северная Корея испытания
