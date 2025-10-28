За ночь над регионами России уничтожили 17 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили над регионами 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

13 БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, три — над Брянской областью и один — над территорией Московского региона.

В Погарском районе Брянской области беспилотник атаковал автомобиль, ранен мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз. Происшествие случилось вблизи поселка Погар, примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины. Пострадавшего доставили в больницу.

Ночью приостанавливал полеты аэропорт Калуги, ограничения действовали около десяти часов. На момент публикации воздушная гавань работает в штатном режиме.