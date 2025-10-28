 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд вынес приговор поджегшему дверь бывшей квартиры Оксимирона

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Черкашина виновным в поджоге квартиры на Социалистической улице в мае 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Черкашин повредил дверное полотно стоимостью 8970 руб., тем самым причинив материальный ущерб хозяину квартиры, установил суд.

В этой квартире ранее проживал рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в России иноагентом), но на момент поджога там жил один из основателей Versus Battle Ян Окатов, передает «Фонтанка».

В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка
Общество

Черкашин заявил, что совершил поджог по заказу неизвестного лица и по его поручению оставил на стене у двери квартиры оскорбительную надпись со словом «привет». Процесс поджога Черкашин снимал на телефон для заказчика, однако деньги за свои действия не получил.

По словам Черкашина, перед совершением преступления он видел в интернете, как другие люди поджигали дома лицам, которые «предали свою родину и числились иноагентами». Черкашин пояснил, что совершил поджог «из патриотических соображений», говорится в сообщении пресс-службы.

Черкашина признали виновным по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно с испытательным сроком два года.

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022-го. В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке «Ойда».

Музыканта неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. С мая 2024 года музыканта объявили в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
поджог Санкт-Петербург уголовное дело Oxxxymiron
Материалы по теме
Жителя Алтайского края оштрафовали за песни Oxxxymiron и Славы КПСС
Общество
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады
Общество
Oxxxymiron оштрафовали на ₽45 тыс. за дискредитацию армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Суд вынес приговор поджегшему дверь бывшей квартиры Оксимирона Общество, 18:59
Айсбрейкеры и «минутки»: как организовать эффективную онлайн-встречу Образование, 18:47
Носки, «дракон» из Индонезии и картина Черчилля: что дарили лидерам США Политика, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник, но не нашли его обломки Политика, 18:44
В Москве объявили дату открытия новых корпусов Пушкинского музея Город, 18:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой Общество, 18:33
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 18:29
ФАС предложила снизить соцнорму по электроэнергии. Что будет с майнерами Крипто, 18:24
Microsoft заключила новую сделку с OpenAI Бизнес, 18:24
Венгрия связала «большие надежды» со встречей Путина и Трампа Политика, 18:17
Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже Спорт, 18:16