Суд вынес приговор поджегшему дверь бывшей квартиры Оксимирона

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Черкашина виновным в поджоге квартиры на Социалистической улице в мае 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Черкашин повредил дверное полотно стоимостью 8970 руб., тем самым причинив материальный ущерб хозяину квартиры, установил суд.

В этой квартире ранее проживал рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в России иноагентом), но на момент поджога там жил один из основателей Versus Battle Ян Окатов, передает «Фонтанка».

Черкашин заявил, что совершил поджог по заказу неизвестного лица и по его поручению оставил на стене у двери квартиры оскорбительную надпись со словом «привет». Процесс поджога Черкашин снимал на телефон для заказчика, однако деньги за свои действия не получил.

По словам Черкашина, перед совершением преступления он видел в интернете, как другие люди поджигали дома лицам, которые «предали свою родину и числились иноагентами». Черкашин пояснил, что совершил поджог «из патриотических соображений», говорится в сообщении пресс-службы.

Черкашина признали виновным по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно с испытательным сроком два года.

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022-го. В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке «Ойда».

Музыканта неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. С мая 2024 года музыканта объявили в розыск.