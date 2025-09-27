В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка

В Подольске 74-летний мужчина поджег коробку с фейерверком в отделении банка, 73-летняя женщина снимала его действия на камеру смартфона, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел днем 27 сентября в отделении банка на улице Кирова, пострадавших нет.

Пенсионеров задержали. Они заявили, что действовали по указанию позвонивших им «сотрудников правоохранительных органов». Те обещали мужчине и женщине помочь вернуть деньги, которые пенсионеры ранее перевели по указанию телефонных мошенников.

В июле в Пушкине в Санкт-Петербурге был задержан 27-летний молодой человек, который попытался поджечь банк с помощью «коктейлей Молотова», сообщила пресс-служба Росгвардии. Он зашел в отделение на Октябрьском бульваре и попытался поджечь бутылку с зажигательной смесью — фитиль задымился, но не загорелся. Помещение окутало дымом.

Позже «Фонтанка» сообщила, что подозреваемый — фельдшер из Гатчинской больницы. Его обманули телефонные мошенники, уговорив взять кредит на 1,2 млн руб. и совершить нападение на банк с «коктейлями Молотова».