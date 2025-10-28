 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В администрации Калининграда провели вторые за месяц обыски

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В администрации Калининграда второй раз в течение октября 2025 года прошли обыски, связанные с делом о мошенничестве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города. ТАСС со ссылкой на правоохранителей также подтвердил эту информацию.

Согласно ТАСС, обыски связаны с делом о мошенничестве при благоустройстве города. По данным телеграм-канала Amber Mash, причиной обысков является хищение со стороны должностных лиц части бюджета на благоустройство.

В предыдущий раз обыски в городской администрации прошли 16 октября. Совместную операцию проводили сотрудники полиции и ФСБ.

По данным «Нового Калининграда», обыски проходили в комитете городского развития и цифровизации, который возглавляет Игорь Шлыков, являющийся также первым замглавы администрации. ТАСС тогда сообщил, что правоохранители изъяли документы и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В администрации Калининграда прошли обыски
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

После первых обысков, 18 октября, заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда задержали по подозрению в мошенничестве. Ему вменили ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Следствие утверждает, что в 2023 году при закупке двух мраморных скамеек для сквера был организован искусственный конкурс с единственным участником. По данным следователей, контракт исполнили по завышенной цене около 8,3 млн руб., а в документах указали недостоверные сведения о стоимости, качестве и стране происхождения товара.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Калининград обыски городская администрация мошенничество
