Чиновника из Калининграда задержали за мошенничество при покупке скамеек

Заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда задержали по подозрению в мошенничестве, сообщил Калининградский областной суд в телеграм-канале.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица направили закупочной комиссии МБУ «Управление капитального строительства» коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», пишет пресс-служба.

Единственным участником в ходе конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым МБУ «УКС» и заключило контракт. Две скамейки поставили в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику предоставили документы с недостоверными сведениями о стоимости товара, его качестве и стране изготовителе. На счет ИП перевели оплату в завышенном размере — 8 278 466 руб.

Чиновник подозревается по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствие просит арестовать чиновника.

В сентябре Управление ФСБ по Калининградской области задержало бывшего государственного служащего по обвинению в денежных переводах в поддержку Вооруженных сил Украины. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма, ему грозит до 15 лет лишения свободы).

Мужчину отправили под стражу. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления. При этом должность и имя чиновника не называются.