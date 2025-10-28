 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Amazon объявила о сокращении 14 тыс. сотрудников ради внедрения ИИ

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Американская корпорация Amazon решила сократить 14 тыс. сотрудников своих компаний в 2025 году ради подготовки компании к внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Нам нужно помнить, что мир быстро меняется. Это поколение искусственного интеллекта — самая преобразующая технология, которую мы видели со времен интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде (как в существующих сегментах рынка, так и в совершенно новых)», — говорится в сообщении Amazon.

Всем сотрудникам, попавшим под сокращение, Amazon предоставит 90 дней для поиска новой должности внутри компании. Тем, кто не сможет найти работу в Amazon или предпочтет не искать ее, корпорация пообещала выплатить выходное пособие, а также предоставить услуги по облегчению дальнейшего трудоустройства.

Ранее Reuters сообщил, что в Amazon планируют сократить до 30 тыс. рабочих мест. Это составляет около 10% от числа корпоративных сотрудников компании. Как рассказали изданию источники, увольнения начнутся 28 октября и затронут отделы кадров, операций, устройств и сервисов, а также Amazon Web Services.

О грядущих сокращениях из-за внедрения ИИ-технологий генеральный директор Amazon Энди Джасси предупредил сотрудников в июне 2025 года. По его словам, внедрение ИИ «изменит способ выполнения работы» в компании. При этом он не стал называть конкретное число рабочих мест, которое попадет под сокращение.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Amazon увольнения сокращения искуственный интеллект
