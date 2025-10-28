Reuters узнал о подготовке крупнейшего раунда сокращений в Amazon за годы

Американская корпорация Amazon планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест в своих компаниях в попытках сократить расходы и издержки от избыточного найма на фоне спроса в период пандемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, сокращения начнутся с 28 октября. Тем не менее, цифра в 30 тыс. сотрудников не такая большая, учитывая, что всего в Amazon, работают 1,55 млн человек, пишет Reuters.

Де-факто речь идет менее чем об 1% от общего штата компании. Вместе с тем, это почти 10% из 350 тыс. корпоративных сотрудников Amazon, что делает сокращение рабочих мест крупнейшим с конца 2022 года, когда было сокращено порядка 27 тыс. позиций.

Уведомления о сокращениях сотрудникам будут рассылать по электронной почте.

В течение последних двух лет Amazon проводила сокращения во многих подразделениях, но они не были масштабными, отмечает Reuters. Новая волна может затронуть такие из них, как отдел кадров, отдел операций, устройств и сервисов, а также Amazon Web Services, сообщили источники.

По их информации, руководителям затронутых команд 27 октября предложили пройти обучение по общению с персоналом — это произошло за день до начала предполагаемой волны сокращений.

Материал дополняется