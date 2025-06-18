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Бизнес ,  
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Глава Amazon предупредил сотрудников о сокращениях из-за ИИ

Из-за внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы Amazon «понадобится меньше людей для выполнения некоторых видов задач», предупредил Энди Джасси. С 2022 года компания уволила 27 тыс. сотрудников
Энди Джасси
Энди Джасси (Фото: Noah Berger / Getty Images)

Генеральный директор Amazon Энди Джасси в служебной записке для сотрудников предупредил о сокращении штата в ближайшие несколько лет из-за планов активнее задействовать искусственный интеллект и выполнении различных задач.

Внедрение генеративного ИИ должно «изменить способ выполнения работы» в компании, заявил Джасси. «Нам понадобится меньше людей для выполнения некоторых видов задач, и больше для других», — написал глава Amazon, добавив, что прогнозировать результаты в долгосрочной перспективе сложно.

Джасси также призвал сотрудников «интересоваться ИИ» и тем, как его использовать. «Те, кто примет эти изменения, освоит ИИ, поможет нам совершенствовать наши возможности, <...> смогут помочь нам преобразовать компанию», — написал он.

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Amazon конкурирует с Google и Microsoft в области генеративного искусственного интеллекта. В 2025 финансовом году конгломерат обязался инвестировать около $100 млрд, при этом основная часть средств будет направлена на инфраструктуру ИИ, пишет Financial Times.

В прошлом году Джасси заявил, что компания стремится «устранить бюрократию» и сократить число менеджеров среднего звена. С 2022 года Amazon уволила более 27 тыс. сотрудников, что Bloomberg назвал крунейшим сокращением в истории компании.

Руководители технологических компаний обычно неохотно признают, что внедрение искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест, отмечает FT. Вместо этого они предпочитают говорить о повышении эффективности бизнес-процессов за счет использования ИИ-моделей.

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Amazon сокращение штата искусственный интеллект
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