Общество
0

Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку

Мирза Мирзаев
Мирза Мирзаев (Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram)

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии генерал-майора запаса Мирзу Мирзаева виновным в получении взятки и приговорил к девяти годам лишения свободы, сообщила Главная военная прокуратура на официальном сайте.

Мирзаева признали виновным по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Срок он будет отбывать в ИК строгого режима. Мирзаеву также запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной или муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительной работой. С него взыскали сумму полученной взятки в полном объеме.

Имущество экс-замглавы Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Общество
Виктор Стригунов

Суд установил, что в 2023 году государственный заказчик и компания ООО «Пегас-Эко» заключили многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением возложили на Мирзаева.

В период с 2023 по 2024 год представитель компании Махир Сафаров по поручению ее руководителя (в то время Эркина Захидова) передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб.

Суд установил, что Мирзаев обещал гендиректору строительной компании общее покровительство и попустительство по службе и одновременно угрожал внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае неполучения им вознаграждения, сообщила прокуратура.

Военный суд арестовал Мирзаева 3 ноября 2024 года по делу о взятке.

В начале октября суд приговорил к семи годам лишения свободы Сафарова за посредничество в даче взятки Мирзаеву.

