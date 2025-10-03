Посреднику в передаче генералу Росгвардии ₽140 млн дали 7 лет заключения

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

Суд приговорил к семи годам лишения свободы гендиректора компании «Флакфуд трейд» Махира Сафарова за посредничество в даче взятки в размере 140 млн руб. генералу Росгвардии, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

Взятка предназначалась бывшему замначальника тыла Росгвардии генерал-майору Мирзе Мирзаеву за работы в рамках госконтракта.

Следствие и суд установили, что в 2023 году между государственным заказчиком и компанией ООО «Пегас-Эко» был заключен многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением был возложен на Мирзаева.

ООО «Пегас Эко» — это российская компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и строительстве быстровозводимых модульных зданий и металлоконструкций.

В период с 2023 по 2024 год представитель компании Сафаров по поручению ее руководителя в то время Эркина Захидова передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб. Взамен генерал-майор обязался оказывать компании общее покровительство в ходе выполнения контракта. «В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал Сафарова виновным по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ему дали семь лет колонии строго режима. Дело в отношении Мирзаева рассматривается в суде.

Военный суд арестовал Мирзаева 3 ноября 2024 года по делу о взятке. Мирзаев требовал 140 млн руб. от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт на 480 млн руб. Генерал-майора и его посредника задержали после получения денег.