 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов⁠,
0

Посреднику в передаче генералу Росгвардии ₽140 млн дали 7 лет заключения

Сюжет
Аресты генералов
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

Суд приговорил к семи годам лишения свободы гендиректора компании «Флакфуд трейд» Махира Сафарова за посредничество в даче взятки в размере 140 млн руб. генералу Росгвардии, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

Взятка предназначалась бывшему замначальника тыла Росгвардии генерал-майору Мирзе Мирзаеву за работы в рамках госконтракта.

Следствие и суд установили, что в 2023 году между государственным заказчиком и компанией ООО «Пегас-Эко» был заключен многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением был возложен на Мирзаева.

ООО «Пегас Эко» — это российская компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и строительстве быстровозводимых модульных зданий и металлоконструкций.

В период с 2023 по 2024 год представитель компании Сафаров по поручению ее руководителя в то время Эркина Захидова передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб. Взамен генерал-майор обязался оказывать компании общее покровительство в ходе выполнения контракта. «В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал Сафарова виновным по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ему дали семь лет колонии строго режима. Дело в отношении Мирзаева рассматривается в суде.

ТАСС узнал об аресте замначальника тыла Росгвардии Мирзаева за взятку
Политика

Военный суд арестовал Мирзаева 3 ноября 2024 года по делу о взятке. Мирзаев требовал 140 млн руб. от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт на 480 млн руб. Генерал-майора и его посредника задержали после получения денег.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
взятка посредничество госконтракт суд Мирза Мирзаев
Материалы по теме
ТАСС узнал об аресте замначальника тыла Росгвардии Мирзаева за взятку
Политика
ОНК ответила на жалобы генерала Мирзаева об отношении «как к животному»
Политика
Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta Авто, 17:00
МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае Общество, 16:59
Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти Политика, 16:58
Лучший бомбардир плей-офф КХЛ не пробился в основу клуба Овечкина Спорт, 16:55
Бонус Tesla на $1 трлн для Илона Маска оказался под угрозой Инвестиции, 16:51
Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией Общество, 16:49
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого Общество, 16:47
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 16:46
Умерла народная артистка России Нина Гуляева Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снова снизилась. Данные ЦБ Инвестиции, 16:40
Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре Экономика, 16:35
Военные США нашли уязвимости в одном из приоритетных проектов армии Технологии и медиа, 16:35