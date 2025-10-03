Посреднику в передаче генералу Росгвардии ₽140 млн дали 7 лет заключения
Суд приговорил к семи годам лишения свободы гендиректора компании «Флакфуд трейд» Махира Сафарова за посредничество в даче взятки в размере 140 млн руб. генералу Росгвардии, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.
Взятка предназначалась бывшему замначальника тыла Росгвардии генерал-майору Мирзе Мирзаеву за работы в рамках госконтракта.
Следствие и суд установили, что в 2023 году между государственным заказчиком и компанией ООО «Пегас-Эко» был заключен многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением был возложен на Мирзаева.
ООО «Пегас Эко» — это российская компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и строительстве быстровозводимых модульных зданий и металлоконструкций.
В период с 2023 по 2024 год представитель компании Сафаров по поручению ее руководителя в то время Эркина Захидова передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб. Взамен генерал-майор обязался оказывать компании общее покровительство в ходе выполнения контракта. «В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.
Суд признал Сафарова виновным по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ему дали семь лет колонии строго режима. Дело в отношении Мирзаева рассматривается в суде.
Военный суд арестовал Мирзаева 3 ноября 2024 года по делу о взятке. Мирзаев требовал 140 млн руб. от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт на 480 млн руб. Генерал-майора и его посредника задержали после получения денег.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов