Имущество экс-замглавы Росгвардии арестовали по делу о коррупции

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова на ₽25 млн
Виктор Стригунов
Виктор Стригунов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Суд наложил арест на имущество бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Арест активов на сумму более 25 млн руб. направлен на обеспечение возможного штрафа и гражданских исков, сообщило Главное военное следственное управление СК.

Как полагает следствие, Стригунов контролировал исполнение многомиллионного госконтракта на строительство учебного центра в Кемеровской области, договор был заключен с «СУ Ремстройторг» в 2014 году. По данным СК, Стригунов знал, что проект учебного центра не соответствует площади земельного участка, а место строительства незначительно удалено от аэропорта, но все равно приказал начать работы. Стригунов арестован.

СПбГУП в ответ на антикоррупционный иск вспомнил про работу Бастрыкина
Политика
Фото:Валентин Иванцов / Shutterstock

«Кроме того, в 2012–2014 годы Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ», — сказано в сообщении.

Стригунова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит лишение свободы.

Стригунов окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В 1991–2016 годах он проходил службу во внутренних войсках МВД России, в 2016 году был назначен на должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии. С 2017 года — генерал-полковник.

