Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения

Лукашенко заявил о готовности «протянуть руку» Западу. Он назвал четыре предложения по улучшению отношений: запрет на ряд санкций, защита критической инфраструктуры, объединение в сфере ИИ, а также решение миграционного кризиса

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность «протянуть руку» западным странам. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что это «не рука просящего», а рука имеющего собственное достоинство партнера.

По его словам, в зарождающемся мироустройстве важнейшее место должен занять Евросоюз. «Но сможет ли он занять такое место, пока вопрос. На сегодняшний день Евросоюз, очевидно, находится в кризисе», — добавил белорусский президент, отметив, что в Брюсселе решили не решать проблемы по существу, а прикрыть их будущей войной.

Для улучшения отношений он предложил ввести запрет на введение санкций в отношении продовольствия и медикаментов, защитить критическую международную инфраструктуру, преодолеть миграционный кризис, с которым Запад «должен разобраться сам», а также объединить поясом «цифрового добрососедства» всю Евразию, поскольку «неуправляемая гонка» превращает искусственный интеллект в оружие.

В апреле Лукашенко призвал верить не «покаяниям» западных стран, а только делам. По его словам, это очень актуально в ситуации сегодня, «когда нам многое обещают <...>, а делать не будут». «Поэтому только дела, только факты: вы — нам, мы — вам», — сказал белорусский президент.

В августе белорусский президент заявил о нацеленности выстраивать отношения с США. Он отметил, что Белоруссия со своей стороны предприняла ряд шагов и теперь вправе ожидать ответных действий от США.