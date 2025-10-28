Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность «протянуть руку» западным странам. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.
«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что это «не рука просящего», а рука имеющего собственное достоинство партнера.
По его словам, в зарождающемся мироустройстве важнейшее место должен занять Евросоюз. «Но сможет ли он занять такое место, пока вопрос. На сегодняшний день Евросоюз, очевидно, находится в кризисе», — добавил белорусский президент, отметив, что в Брюсселе решили не решать проблемы по существу, а прикрыть их будущей войной.
Для улучшения отношений он предложил ввести запрет на введение санкций в отношении продовольствия и медикаментов, защитить критическую международную инфраструктуру, преодолеть миграционный кризис, с которым Запад «должен разобраться сам», а также объединить поясом «цифрового добрососедства» всю Евразию, поскольку «неуправляемая гонка» превращает искусственный интеллект в оружие.
В апреле Лукашенко призвал верить не «покаяниям» западных стран, а только делам. По его словам, это очень актуально в ситуации сегодня, «когда нам многое обещают <...>, а делать не будут». «Поэтому только дела, только факты: вы — нам, мы — вам», — сказал белорусский президент.
В августе белорусский президент заявил о нацеленности выстраивать отношения с США. Он отметил, что Белоруссия со своей стороны предприняла ряд шагов и теперь вправе ожидать ответных действий от США.
