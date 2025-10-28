 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве оператора Сергея Политика

Прокуратура Москвы: суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве Сергея Политика
Фото: Сергей Политик / VK
Фото: Сергей Политик / VK

Суд заочно избрал меру пресечения для обвиняемого в убийстве оператора и режиссера Сергея Политика в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«Действия 33-летнего злоумышленника
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства», — говорится в сообщении ведомства.

По версии прокуратуры, вечером 18 октября у подъезда жилого дома на улице Сталеваров в Москве между обвиняемым и ранее незнакомым ему Политиком возник бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес режиссеру более одного удара ножом в область груди, где расположены жизненно важные органы. От полученных колото-резанных ран Политик скончался в больнице.

Следователи объявили в розыск убийцу оператора Политика
Общество
Фото:Сергей Политик / VK

Обвиняемый покинул место преступления. Как отметили в ведомстве, он скрылся и объявлен в розыск. Ранее следователи установили личность напавшего на режиссера. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения. Фамилию обвиняемого в ведомстве не назвали.

Брат режиссера допустил, что на него с ножом в подъезде мог напать закладчик, которому Политик мог сделать замечание.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Получил образование во ВГИКе. Он работал в качестве оператора-постановщика над сериалами «Закрытая школа» и «Ангел или демон», фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок». Как режиссер Политик снял в 2024 году мини-сериал «Вернуть жизнь».

