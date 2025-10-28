 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Командир ВСУ потребовал извинений за критику его поста с военными картами

Сюжет
Военная операция на Украине
Валентин Манько
Валентин Манько (Фото: manko_valentin80 / Tiktok)

Командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикаций им фотографий с военными картами в TikTok. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Манько, некоторые СМИ «подверглись провокации», не проверили информацию и стали публиковать материалы про якобы секретные военные карты, которые он продемонстрировал в Сети. Такие издания имеют цель «сделать из военных нелепых дураков, которые не могут мыслить», отметил военачальник.

МИД Германии назвал будущую зиму для Украины решающей
Политика
Йохан Вадефюль

Манько подчеркнул, что в соцсетях он показал те же карты, что публикует Deep State или Генштаб, и никакого грифа «секретно» они не имеют.

«Если у вас есть совесть и вы сейчас уже поняли, что это не так все, что нет проблем в картах, что это не военные карты и тем более без грифа «секретно»... то исправьтесь и извинитесь», — призвал Манько.

Накануне военачальник опубликовал фотографию с военными картами с линией фронта. На них изображен участок — от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей. Это «самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска», отметило тогда издание «Страна».

Манько объявлен в розыск в России по статье УК. Несколько лет назад его заочно обвинили в причастности к похищению журналистов телеканала «Звезда» летом 2014 года. В прошлом Манько — заместитель командира «Правого сектора» (признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена).

Полина Минаева
ВСУ Украина Военная операция на Украине критика соцсети
