Командир ВСУ показал секретные военные карты в TikTok
Командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько опубликовал в соцсетях военные карты с линией фронта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По данным агентства «УНИАН», Манько показал карты в видео в TikTok.
На опубликованных картах участок — от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей. Это «самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска», отмечает издание.
На прошлой неделе Манько опубликовал видео, на котором танцует в одних шортах под композицию российской ска-панк группы «Пневмослон».
Манько объявлен в розыск в России по статье УК. Несколько лет назад его заочно обвинили в причастности к похищению журналистов телеканала «Звезда» летом 2014 года.
В 2015 году против Манько на Украине были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с коррупцией, разбоем, грабежами и похищением людей.
В прошлом Манько — заместитель командира «Правого сектора» (признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена).
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов