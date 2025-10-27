 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Командир ВСУ показал секретные военные карты в TikTok

«Страна.ua»: командир штурмовых войск ВСУ опубликовал в соцсетях военные карты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Смолиенко / Global Look Press
Фото: Дмитрий Смолиенко / Global Look Press

Командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько опубликовал в соцсетях военные карты с линией фронта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным агентства «УНИАН», Манько показал карты в видео в TikTok.

На опубликованных картах участок — от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей. Это «самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска», отмечает издание.

На прошлой неделе Манько опубликовал видео, на котором танцует в одних шортах под композицию российской ска-панк группы «Пневмослон».

Манько объявлен в розыск в России по статье УК. Несколько лет назад его заочно обвинили в причастности к похищению журналистов телеканала «Звезда» летом 2014 года.

В 2015 году против Манько на Украине были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с коррупцией, разбоем, грабежами и похищением людей.

В прошлом Манько — заместитель командира «Правого сектора» (признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена).

