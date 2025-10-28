Суд изъял у семьи умершего главы района землю и недвижимость на ₽740 млн

Виталий Очкаласов (Фото: Администрация Муниципального образования Кавказского района)

Московский городской суд утвердил решение суда первой инстанции изъять у семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова имущество на общую сумму более 739 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Виталий Очкаласов скончался утром 24 мая 2024 года в возрасте 61 года. Причиной смерти стала остановка сердца во время утренней пробежки на стадионе в Кропоткине.

Осенью 2024 года Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества после антикоррупционных проверок по подозрению в незаконном обогащении.

В мае 2025 года Кропоткинский городской суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры об изъятии имущества у семьи Очкаласова. Представители ответчиков попытались обжаловать это решение в Верховном суде, который не стал рассматривать его и передал в Мосгорсуд. Там решение признали законным и оставили без изменений.

У семьи бывшего главы района изъяли в пользу государства 135 земельных участков общей площадью более 3 209 га и стоимостью 669 млн руб, а также 17 объектов недвижимости стоимостью более 70 млн руб.

Прокуратура установила, что участки и недвижимость приобрели в результате незаконной деятельности. Очкаласов нарушил законодательство о противодействии коррупции, так как одновременно с исполнением обязанностей главы района возглавлял несколько компаний. Так, под его контролем находились ООО «Транспорт », ЗАО «Агрофирма «Дружба », ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции», ООО «Лосево», АО им. И. В. Мичурина, ОАО «Степное», ООО «Юг-Агропром», ООО «Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Заречье», ООО «им. И. В. Мичурина», ООО «Мичурина» и ООО «Кубанская семечка».

В сентябре 2025 года Кропоткинский городской суд также изъял все 13 компаний, которыми руководил Очкаласов.