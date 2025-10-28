В Москве задержали подозреваемых в краже 30 млн рублей у бизнесмена
В Москве задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 30 млн рублей из припаркованного автомобиля на Алтуфьевском шоссе. Деньги предназначались для выкупа товара, сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.
Кража произошла на парковке торгового центра. Потерпевший, 35-летний москвич, получил деньги от партнера по бизнесу для выкупа товара и оставил их в салоне автомобиля.
Подозреваемые были задержаны по месту временного проживания на улицах Дубнинской и 3-й Институтской. По предварительным данным, они вскрыли автомобиль с помощью специального устройства – при обыске был изъят электронный блок. Деньгами сообщники успели распорядиться по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям.
