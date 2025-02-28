У экс-замглавы «Ленэнерго» украли 65 млн руб. из машины

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга задержала водителя, которого подозревают в хищении 65 млн руб. у своего босса, сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.

Ранее «Фонтанка» писала, что бывший замгендиректора ПАО «Россети Ленэнерго» заявил о пропаже 65 млн руб. из его автомобиля в подземном паркинге жилого дома. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», речь идет об Алексее Горячеве.

Горячев в 2020 году проходил подозреваемым по делу о мошенничестве с утверждением сметы и хищении бюджетных средств. По статье о легализации средств суд его оправдал, а за мошенничество Горячеву дали 2,5 года в колонии общего режима.

По данным полиции, 46-летний мужчина сообщил о краже денег из его «БМВ» на подземной парковке у дома 8/2 по набережной Смольного ночью 28 февраля. Злоумышленник похитил сумку, не повредив замки автомобиля.

«Второй комплект ключей находился только у водителя заявителя. Оперативники задержали его в кратчайшие сроки. Похищенные денежные средства изъяты», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере — ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В январе 2025 года сотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн руб. Подозреваемого задержали его в столичном аэропорту, возбуждено дело о краже в особо крупном размере.