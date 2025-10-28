Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова по статье об иноагентах

Дмитрий Гудков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Савеловский районный суд Москвы привлек бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к административной ответственности за нарушение закона о порядке деятельности иноагентов, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Такой же штраф и по той же статье Савеловский райсуд назначил Гудкову в июле за отсутствие плашки иноагента.

Гудкова избрали в Госдуму в 2011 году от «Справедливой России». В январе 2013-го он был исключен из партии за участие в протестах, а в 2021 году покинул страну.

В августе 2024-го Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии. Поводом для уголовного дела стал ролик, который он опубликовал в интернете.