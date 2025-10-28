Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова по статье об иноагентах
Савеловский районный суд Москвы привлек бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к административной ответственности за нарушение закона о порядке деятельности иноагентов, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — говорится в публикации.
Такой же штраф и по той же статье Савеловский райсуд назначил Гудкову в июле за отсутствие плашки иноагента.
Гудкова избрали в Госдуму в 2011 году от «Справедливой России». В январе 2013-го он был исключен из партии за участие в протестах, а в 2021 году покинул страну.
В августе 2024-го Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии. Поводом для уголовного дела стал ролик, который он опубликовал в интернете.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов