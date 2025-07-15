Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова за отсутствие плашки иноагента

Дмитрий Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Савеловский районный суд Москвы привлек экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к административной ответственности за нарушение закона о контроле за деятельностью иноагентов, а именно за отсутствие маркировки о своем статусе под его сообщениями в интернете, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Гудков был избран в Госдуму в 2011 году от «Справедливой России». В январе 2013-го его исключили из партии за участие в протестах. В 2021 году он покинул страну.

В феврале 2023 года экс-депутат был включен в реестр иноагентов. В августе 2024 года Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии. Поводом для уголовного дела стал ролик, который фигурант разместил в интернете.