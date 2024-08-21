Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии

Поводом для уголовного дела стал видеоролик с высказываниями о событиях в Буче и Ирпене

Дмитрий Гудков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (Минюст внес его в реестр иноагентов) приговорен к восьми годам колонии общего режима по статье о «фейках» о российской армии, сообщила Московская прокуратура. Дело рассматривал Хорошевский районный суд Москвы.

Поводом для дела стал ролик, который Гудков разместил в интернете. Дело рассматривалось заочно (Гудков покинул Россию летом 2021 года после того, как против него возбудили другое уголовное дело).

Бывшего депутата также лишили права администрировать сайты на четыре года.

Приговор в силу на момент публикации не вступил.

Претензии у следователей возникли из-за ролика на YouTube, опубликованного оппозиционером в конце апреля 2022 года, говорилось в постановлении о возбуждении дела. СК заявлял, что в видеозаписи содержатся заведомо ложные утверждения о том, что российская армия виновна в «целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам в городах на территории Украины и массовом убийстве мирных граждан Украины в Буче, Ирпене и Бородянске».

Гудков избрался в Госдуму в 2011 году от «Справедливой России». Он участвовал в протестах 2011–2013 годов. В январе 2013-го его исключили из партии.