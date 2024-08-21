 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Поводом для уголовного дела стал видеоролик с высказываниями о событиях в Буче и Ирпене
Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (Минюст внес его в реестр иноагентов) приговорен к восьми годам колонии общего режима по статье о «фейках» о российской армии, сообщила Московская прокуратура. Дело рассматривал Хорошевский районный суд Москвы.

Поводом для дела стал ролик, который Гудков разместил в интернете. Дело рассматривалось заочно (Гудков покинул Россию летом 2021 года после того, как против него возбудили другое уголовное дело).

Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов
Политика
Геннадий Гудков&nbsp;(признан Минюстом иноагентом)

Бывшего депутата также лишили права администрировать сайты на четыре года.

Приговор в силу на момент публикации не вступил.

Претензии у следователей возникли из-за ролика на YouTube, опубликованного оппозиционером в конце апреля 2022 года, говорилось в постановлении о возбуждении дела. СК заявлял, что в видеозаписи содержатся заведомо ложные утверждения о том, что российская армия виновна в «целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам в городах на территории Украины и массовом убийстве мирных граждан Украины в Буче, Ирпене и Бородянске».

Гудков избрался в Госдуму в 2011 году от «Справедливой России». Он участвовал в протестах 2011–2013 годов. В январе 2013-го его исключили из партии.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дмитрий Гудков приговор уголовное дело Военная операция на Украине
Материалы по теме
Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова
Политика
МВД объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова
Политика
Минюст внес в список иноагентов Земфиру и Дмитрия Гудкова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской областиПолитика, 20:21
Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армииПолитика, 20:16
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:03
Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в ВаршавеПолитика, 20:00
Кафельников призвал наказать Синнера за положительные допинг-пробыСпорт, 19:53
В приграничье Белгородской области на автобусы установят средства РЭБПолитика, 19:44
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:39
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ в боях за Нью-ЙоркПолитика, 19:34
В МИДе заявили о росте военной активности ФинляндииПолитика, 19:23
Адам Кадыров опубликовал фото с ПутинымПолитика, 19:22
В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошел пожарОбщество, 19:21
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за $12,9 млнНедвижимость, 19:09
Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка РоссииСпорт, 19:08
Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочиненияхОбщество, 19:06