Песков назвал тревожной информацию СВР о французских военных в Польше

Фото: Win McNamee / Getty Images

Сведения Службы внешней разведки (СВР) о подготовке французских военных в Польше вызывают беспокойство, но иностранные военные уже и так присутствуют на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается информации Службы внешней разведки, она тревожная, хотя, с другой стороны, наши военные иностранные языки в рациях слушают постоянно. Иностранцы там (на Украине. — РБК) есть. Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», — отметил Песков.

СВР ранее сообщила, что французский генеральный штаб по указанию президента Эмманюэля Макрона готовит воинский контингент для переброски на Украину — военные уже находятся в Польше. Воинский контингент составит до двух тысяч солдат и офицеров.

По информации СВР, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

«Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — говорится в сообщении СВР.

В октябре начальник Генштаба Сухопутных войск Франции генерал армии Пьер Шиль заявил, что Франция готова развернуть свои войска на Украине в рамках гарантий безопасности.

Франция является одним из лидеров так называемой коалиции желающих — объединения около 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Москва считает размещение войск стран НАТО на Украине недопустимым.