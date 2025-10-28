 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал тревожной информацию СВР о французских военных в Польше

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Сведения Службы внешней разведки (СВР) о подготовке французских военных в Польше вызывают беспокойство, но иностранные военные уже и так присутствуют на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается информации Службы внешней разведки, она тревожная, хотя, с другой стороны, наши военные иностранные языки в рациях слушают постоянно. Иностранцы там (на Украине. — РБК) есть. Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», — отметил Песков.

Бербок заявила о возможной отправке миротворцев ООН на Украину
Политика
Анналена Бербок

СВР ранее сообщила, что французский генеральный штаб по указанию президента Эмманюэля Макрона готовит воинский контингент для переброски на Украину — военные уже находятся в Польше. Воинский контингент составит до двух тысяч солдат и офицеров.

По информации СВР, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

«Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — говорится в сообщении СВР.

В октябре начальник Генштаба Сухопутных войск Франции генерал армии Пьер Шиль заявил, что Франция готова развернуть свои войска на Украине в рамках гарантий безопасности.

Франция является одним из лидеров так называемой коалиции желающих — объединения около 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Москва считает размещение войск стран НАТО на Украине недопустимым.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков СВР Франция военные
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией
Политика
Зеленский провел переговоры с лидерами Чехии, Польши и Франции
Политика
Во Франции призвали готовиться к войне с Россией через три-четыре года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии Общество, 14:30
Bloomberg написал, как идея дать в долг Украине напугала Бельгию Политика, 14:28
Хуснуллин рассказал о мерах, которые помогут достроить все начатое Недвижимость, 14:26
В Москве задержали подозреваемых в краже 30 млн рублей у бизнесмена Общество, 14:21
В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет Общество, 14:17
Акции связанного с Трампами майнера выросли на отчете о новых биткоинах Крипто, 14:11
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Капитан «Реала» перенес операцию на колене Спорт, 14:08
Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения Политика, 14:04
Зеленский сообщил о боевом применении ВСУ ракет «Фламинго» и «Рута» Политика, 13:58
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 13:54
ВСУ дважды пытались деблокировать окруженные в районе Купянска части Политика, 13:50
В Сбербанке спрогнозировали ослабление курса рубля до конца года Инвестиции, 13:43
Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске Политика, 13:39