Военная операция на Украине
0

Зеленский сообщил о боевом применении ВСУ ракет «Фламинго» и «Рута»

Сюжет
Военная операция на Украине
Рабочие на завоед по производству ракет &laquo;Фламинго&raquo; на Украине, 14 августа 2025 года
Рабочие на завоед по производству ракет «Фламинго» на Украине, 14 августа 2025 года (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

Вооруженные силы Украины получили значительный опыт боевого применения украинских дальнобойных ракет «Фламинго» и «Рута», сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в планах до конца года начать чаще их использовать для нанесения ударов по российской территории.

«Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина».

NYT узнала, что ракеты и дроны Украине делает бывшее кастинг-агентство
Политика
Ракета &laquo;Фламинго&raquo; производства Fire Point

Зеленский также уточнил, что 90-95% дальнобойных ударов по территории России приходится на оружие, произведенное на Украине. Из европейского дальнобойного оружия Киев применяет только британские Storm Shadow и чуть реже французские SCALP, добавил президент.

«Фламинго» (укр. «Фламінго») — крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Разработана компанией Fire Point, которая до этого с 2024 года производила ударные дроны FP-1 дальностью до 1600 км.

О старте серийного производства на Украине крылатых ракет «Фламинго» стало известно в августе 2025 года. Компания-разработчик заявила, что производит примерно одну ракету в день и планирует к середине осени довести этот показатель до семи в день. Сборку ракет ведут «на секретных объектах» по всей Украине.

Крылатую ракету «Рута» впервые успешно испытали в конце 2024 года. По данным Defense Express, за основу были взяты наработки швейцарской компании Destinus для производства реактивных дронов. Заявленная дальность «Руты» — до 300 км, скорость — 500-800 км/ч.

Ранее Зеленский сообщил о проблемах с выпуском «Фламинго» из-за недостатка финансирования гособоронзаказа и Киев ищет средства для продолжения производства. Количество уже выпущенных с конвейера ракет держится в секрете.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия будет отвечать на появление у Украины дальнобойного оружия. В 2023 году он заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 октября пообещал жесткую реакцию России на попытки ударов вглубь страны. «Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будут реагировать жестко на это и, как сказал [президент России Владимир] Путин, ошеломляюще», — предупредил тогда Песков.

За несколько дней до этого Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
крылатые ракеты ВСУ Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
