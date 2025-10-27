NYT узнала, что ракеты и дроны Украине делает бывшее кастинг-агентство

Fire Point, один из крупнейших подрядчиков ВСУ, в феврале 2022 года по регистрационным данным была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет NYT. С ней, в частности, сотрудничал Зеленский

Украинский производитель дронов и дальнобойных ракет «Фламинго» — компания Fire Point в прошлом была кастинговым агентством для проектов президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на регистрационные данные организации.

На момент начала российской военной операции в феврале 2022 года компания, получившая название Fire Point, согласно регистрационным документам, была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет NYT. Ее владелец Егор Скалига параллельно является генеральным директором другой компании, At Point, которая занимается поиском локаций для съемок. Последняя, в частности, была упомянута в титрах романтической комедии 2016 года «Восемь лучших свиданий» с Зеленским в главной роли.

Кроме того, технический директор Fire Point Ирина Терех ранее руководила компанией по производству предметов экстерьера из бетона, отмечает издание

На данный момент Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии: только на этот год компания получила контракты на общую сумму $1 млрд, пишет NYT со ссылкой на ее руководство. Эта сумма, по ее данным, примерно равна 10% расходов Украины на оборонные закупки. По данным правительственного аудита, средства выделяются, несмотря на то что Fire Point избежала предусмотренных законом переговоров о цене при заключении контракта.

Fire Point производит дальнобойные беспилотники примерно на 30 секретных объектах по всей Украине, узнала газета. Также она разрабатывает и производит дальнобойную ракету «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км.

В конце августа украинское издание Kyiv Independent (KI) писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование в отношении Fire Point. Оно было направлено в том числе на выявление связей компании с совладельцем основанной Зеленским киностудии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, сообщили KI источники. Очевидной связи между Fire Point и Миндичем, как писало издание, не прослеживалось.

НАБУ подозревало, что Fire Pont, поставляя по госконтрактам дроны, завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое. В 2024 году, как писало KI, компания продала правительству свои дальнобойные дроны FP-1 на сумму 13,2 млрд грн (примерно $313 млн). Это было 30% суммы, потраченной украинским Минобороны на беспилотники. При этом, отмечало KI, до недавнего времени Fire Point была слабо известна — заметность ей принесли новости о разработке «Фламинго», о которой рассказывал сам Зеленский.