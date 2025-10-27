 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

NYT узнала, что ракеты и дроны Украине делает бывшее кастинг-агентство

NYT: производитель ракет и БПЛА на Украине Fire Point — бывшее кастинг-агентство
Сюжет
Военная операция на Украине
Fire Point, один из крупнейших подрядчиков ВСУ, в феврале 2022 года по регистрационным данным была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет NYT. С ней, в частности, сотрудничал Зеленский

Украинский производитель дронов и дальнобойных ракет «Фламинго» — компания Fire Point в прошлом была кастинговым агентством для проектов президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на регистрационные данные организации.

На момент начала российской военной операции в феврале 2022 года компания, получившая название Fire Point, согласно регистрационным документам, была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет NYT. Ее владелец Егор Скалига параллельно является генеральным директором другой компании, At Point, которая занимается поиском локаций для съемок. Последняя, в частности, была упомянута в титрах романтической комедии 2016 года «Восемь лучших свиданий» с Зеленским в главной роли.

Кроме того, технический директор Fire Point Ирина Терех ранее руководила компанией по производству предметов экстерьера из бетона, отмечает издание

Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго»
Политика
Рабочие осматривают крылатые ракеты Flamingo на заводе Fire Point на&nbsp;Украине, 18 августа 2025 года

На данный момент Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии: только на этот год компания получила контракты на общую сумму $1 млрд, пишет NYT со ссылкой на ее руководство. Эта сумма, по ее данным, примерно равна 10% расходов Украины на оборонные закупки. По данным правительственного аудита, средства выделяются, несмотря на то что Fire Point избежала предусмотренных законом переговоров о цене при заключении контракта.

Fire Point производит дальнобойные беспилотники примерно на 30 секретных объектах по всей Украине, узнала газета. Также она разрабатывает и производит дальнобойную ракету «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км.

В конце августа украинское издание Kyiv Independent (KI) писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование в отношении Fire Point. Оно было направлено в том числе на выявление связей компании с совладельцем основанной Зеленским киностудии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, сообщили KI источники. Очевидной связи между Fire Point и Миндичем, как писало издание, не прослеживалось.

НАБУ подозревало, что Fire Pont, поставляя по госконтрактам дроны, завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое. В 2024 году, как писало KI, компания продала правительству свои дальнобойные дроны FP-1 на сумму 13,2 млрд грн (примерно $313 млн). Это было 30% суммы, потраченной украинским Минобороны на беспилотники. При этом, отмечало KI, до недавнего времени Fire Point была слабо известна — заметность ей принесли новости о разработке «Фламинго», о которой рассказывал сам Зеленский.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
