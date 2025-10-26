Литва не исключила ограничение транзита в Калининград из-за метеозондов

Вильнюсский аэропорт несколько раз закрывался из-за белорусских воздушных шаров с контрабандой. Литва в ответ объявляла о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщает LRT.

«Президент рассматривает инциденты и перебои в работе аэропортов за последние дни как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявили в канцелярии Науседы агентству BNS (цитата по LRT).

Правительство должно предложить меры в ближайшие дни. «Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, — долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград», — сказали в канцелярии.

В пятницу и субботу Вильнюсский аэропорт закрывался из-за белорусских метеозондов с контрабандой, в пятницу некоторое время не работал и Каунасский аэропорт. В ответ Литва несколько раз объявляла о закрытии двух пунктов пропуска на границе — «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Национальный центр кризисного управления сообщил, что на данный момент изъято четыре метеозонда с сигаретами, пишет Delfi. Они были зафиксированы близ городов Лаздияй, Друскининкай, Шальчининкай, а также частично в Алитусском районе. По данным «Литовских аэропортов» (LTOU; управляют тремя международными аэропортами — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге), потери за один день могут составить €17 тыс., сообщил глава центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович пообещал принять меры, но не раскрыл, какие именно.

«К сожалению, контрабандисты также прослушивают ваши передачи, и на следующий вечер мы видим, что они меняют тактику. Поэтому я бы хотел избежать публичного перечисления конкретных действий, о которых руководители уже знают и которые будут предпринимать», — сказал он журналистам.

По его словам, речь идет об «изменении принципа работы, что позволит использовать определенные элементы как противовоздушной обороны, так и криминальной разведки». Министр заверил, что это «принесет очень быстрый результат». Он добавил, что на совещании в воскресенье военные и МВД договорились о более тесном сотрудничестве «путем обмена необходимой информацией для принятия оперативных решений».

«Если вы думаете, что мы сегодня вытащим пушку или систему «Патриот» на границу и начнем стрелять направо и налево, к сожалению, этого не произойдет, да и в данном случае это не нужно, но будут другие меры, которые будут не менее эффективными», — заверил Кондратович, который также исполняет обязанности министра обороны.