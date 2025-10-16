 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области

Фото: Fabian.aichwald / Wikipedia

Эстонское правительство решило полностью закрыть движение по дороге Вярска — Саатсе, частично проходящей через «саатсеский сапог» на территории Псковской области России. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

«Дорога закрыта и останется закрытой», — заявил Михал в ходе пресс-конференции.

Премьер-министр отметил, что строительство дороги в обход российский территории завершат в течение нескольких месяцев. Как добавил министр инфраструктуры Кулдар Лейс, уже существующий объезд приведут в приемлемое состояние через несколько дней.

«Саатсесский сапог» — участок Псковской области, вдающийся в эстонскую территорию в районе деревни Саатсе. Получил свое названия из-за визуальной схожести с сапогом.

Ранее жителям Эстонии и другим водителям разрешалось пересекать этот участок на автомобиле, мотоцикле или велосипеде без остановок и прохождения российских пограничных формальностей. Остановиться можно было только при технических проблемах с транспортом и дождаться указаний пограничников. Пеший проход по этому участку был строго запрещен.

Эстония решила временно перекрыть движение по дороге через «саатсеский сапог» 10 октября. Правительство связало это решение с «передвижением более крупного, чем обычно, подразделения» на российской территории.

12 октября министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна сообщил в X, что страна планирует полностью отказаться от использования дороги, проходящей через «саатсеский сапог».

Дорогу Вярска — Саатсе построили в советское время. Длина участка, проходящего через территорию Псковской области, составляет менее 1 км. Он соединяет поселения Лутепяэ и Сесники.

В 2005 году Россия и Эстония подписали договор, по которому «саатсеский сапог» должен перейти Эстонии. В обмен Россия получила бы лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позднее подписи были отозваны, а документ не ратифицировали.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Эстония граница Псковская область перекрытие движения
