Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Опыт пребывания Венгрии в советском блоке показал опасность мирового разделения на политические и идеологические лагеря, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК.

«40 лет мир был разделен на блоки, венгры потеряли почти 40 лет, именно этот феномен влияет на нас. Наш опыт говорит, что мы только потеряем, если вернемся к такому разделению», — заявил глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания холодной войны, а существующие вызовы требуют совместных решений. Он отметил, что Венгрия выступает за сохранение диалога между странами, несмотря на нарастающую политическую напряженность.

«Военное решение — никогда не решение. Мы верим, что диалог должен быть ближе, чем когда-либо, мы должны договариваться ради мира», — заключил Сийярто.

Венгрия находилась в советском блоке около 40 лет, в период после Второй мировой войны и до конца 1980-х. После падения коммунистического режима в 1989 году Венгрия начала курс на демократизацию и интеграцию в западные структуры — впоследствии вступила в НАТО (1999) и Евросоюз (2004).

Ранее Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана сообщило, что Венгрия планирует создать в Евросоюзе альянс с Чехией и Словакией, который бы скептически относился к Украине.

Издание отмечает, что создание подобного альянса может затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, но до создания прочного союза еще далеко.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву и выступают против антироссийских санкций.