Министр заявила о «запретных зонах» для немецких женщин из-за мигрантов
Министр здравоохранения Германии Нина Варкен поддержала высказывание канцлера Фридриха Мерца о миграции и заявила, что в стране есть «запретные зоны» для женщин, в которых они не чувствуют себя в безопасности. Об этом она рассказала в интервью изданию Table Briefings.
«Да, они [«запретные зоны»] есть. Многие женщины рассказывают мне, что они избегают мест, они избегают поездок на поезде», — заявила Варкен.
По ее словам, немецкие женщины, как молодые, так и пожилые, чувствуют себя небезопасно в общественных местах. Она добавила, что некоторые немки носят с собой перцовые баллончики.
Кроме того, Варкен поддержала высказывание Мерца о связи «проблемного городского пейзажа» с миграцией. Министр объяснила существование небезопасных мест для женщин ростом числа иностранцев в стране.
«Это также тема миграции. Количество насильственных преступлений возросло, при этом большая часть подозреваемых — иностранцы», — заявила она.
Варкен добавила, что молодые немки рассказывают о «проблемных встречах» с мужчинами в целом, но они также сообщают о случаях домогательства и нападений, особенно со стороны мигрантов.
В октябре Мерц заявил о проблемном «городском пейзаже» в Германии, который он связал с миграционной политикой. После этого канцлера обвинили в расизме. Позднее Мерц добавил, что Германия нуждается в мигрантах, особенно на рынке труда. При этом он подчеркнул, что проблемы создают те иностранцы, которые «не имеют вида на жительства, не работают и не соблюдают наши правила».
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов