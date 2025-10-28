Министр заявила о «запретных зонах» для немецких женщин из-за мигрантов

Министр Нина Варкен заявила о запретных зонах для женщин в ФРГ из-за мигрантов

Фото: Salmoirago / Shutterstock

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен поддержала высказывание канцлера Фридриха Мерца о миграции и заявила, что в стране есть «запретные зоны» для женщин, в которых они не чувствуют себя в безопасности. Об этом она рассказала в интервью изданию Table Briefings.

«Да, они [«запретные зоны»] есть. Многие женщины рассказывают мне, что они избегают мест, они избегают поездок на поезде», — заявила Варкен.

По ее словам, немецкие женщины, как молодые, так и пожилые, чувствуют себя небезопасно в общественных местах. Она добавила, что некоторые немки носят с собой перцовые баллончики.

Кроме того, Варкен поддержала высказывание Мерца о связи «проблемного городского пейзажа» с миграцией. Министр объяснила существование небезопасных мест для женщин ростом числа иностранцев в стране.

«Это также тема миграции. Количество насильственных преступлений возросло, при этом большая часть подозреваемых — иностранцы», — заявила она.

Варкен добавила, что молодые немки рассказывают о «проблемных встречах» с мужчинами в целом, но они также сообщают о случаях домогательства и нападений, особенно со стороны мигрантов.

В октябре Мерц заявил о проблемном «городском пейзаже» в Германии, который он связал с миграционной политикой. После этого канцлера обвинили в расизме. Позднее Мерц добавил, что Германия нуждается в мигрантах, особенно на рынке труда. При этом он подчеркнул, что проблемы создают те иностранцы, которые «не имеют вида на жительства, не работают и не соблюдают наши правила».