Политика⁠,
0

Bild оценила слова Меркель о мигрантах как критику канцлера Мерца

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действующего канцлера Фридриха Мерца за его высказывания о миграционной политике, сообщает Bild.

На публичных чтениях автобиографии Меркель призвала политиков не называть миграционный кризис 2015 года «притоком беженцев». Экс-канцлер отметила, что среди потока людей важно всегда «видеть человека».

«В политике в отношении беженцев нужно действовать «честно в вопросе и умеренно в тоне», — заключила она.

Меркель не упоминала Мерца, однако немецкое издание расценило ее слова как комментарий к актуальным дискуссиям в Германии и критику в адрес действующего канцлера.

В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах
Политика
Фридрих Мерц

В середине октября на пресс-конференции в Потсдаме Мерц заявил о сохранении проблем в миграционной сфере, отметив, что они проявляются в «облике городов». На вопросы журналистов канцлер предложил им обратиться за разъяснениями к своим дочерям, что было воспринято как намек на изменение культурной среды.

Высказывания Мерца вызвали резкую критику со стороны оппозиционных партий, общественности и правящей коалиции, включая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Слова канцлера охарактеризовали как расистские и дискриминационные.

В пятницу, 24 октября, в немецком городе Билефельд прошла демонстрация с участием около 4 тыс. человек, вызванная высказываниями Мерца. Акция прошла под лозунгом «Мы и есть городской облик!», что стало ответом на заявление канцлера об изменении облика немецких городов из-за миграции.

Плугина Ирина
Германия Фридрих Мерц Ангела Меркель мигранты
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Ангела Меркель
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
