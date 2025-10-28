Bild оценила слова Меркель о мигрантах как критику канцлера Мерца
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действующего канцлера Фридриха Мерца за его высказывания о миграционной политике, сообщает Bild.
На публичных чтениях автобиографии Меркель призвала политиков не называть миграционный кризис 2015 года «притоком беженцев». Экс-канцлер отметила, что среди потока людей важно всегда «видеть человека».
«В политике в отношении беженцев нужно действовать «честно в вопросе и умеренно в тоне», — заключила она.
Меркель не упоминала Мерца, однако немецкое издание расценило ее слова как комментарий к актуальным дискуссиям в Германии и критику в адрес действующего канцлера.
В середине октября на пресс-конференции в Потсдаме Мерц заявил о сохранении проблем в миграционной сфере, отметив, что они проявляются в «облике городов». На вопросы журналистов канцлер предложил им обратиться за разъяснениями к своим дочерям, что было воспринято как намек на изменение культурной среды.
Высказывания Мерца вызвали резкую критику со стороны оппозиционных партий, общественности и правящей коалиции, включая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Слова канцлера охарактеризовали как расистские и дискриминационные.
В пятницу, 24 октября, в немецком городе Билефельд прошла демонстрация с участием около 4 тыс. человек, вызванная высказываниями Мерца. Акция прошла под лозунгом «Мы и есть городской облик!», что стало ответом на заявление канцлера об изменении облика немецких городов из-за миграции.
