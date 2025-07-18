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Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» и его гендиректора за пропаганду ЛГБТ

Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
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Тверской суд Москвы привлек к административной ответственности столичный книжный магазин «Фаланстер» и его генерального директора Бориса Куприянова за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Куприянову назначен административный штраф в размере 100 тыс руб. При этом книжный магазин как юридическое лицо заплатит больше.

«ООО «Фаланстер» признано виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.6.21 КоАП, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб» — говорится в сообщении.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

РБК обратился за комментарием в книжный магазин «Фаланстер».

В конце мая 2025 года Тверской суд уже штрафовал магазин «Фаланстер» и Куприянова за участие в деятельности нежелательной организации. Тогда магазину назначили штраф 80 тыс. руб., а Куприянову — 40 тыс. руб.

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Денис Малышев
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штраф пропаганда суд книжный магазин Москва
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