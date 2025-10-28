На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1

В результате землетрясения в Турции рухнули три здания и магазин

В турецком городе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6.1, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD). Бедствие произошло 27 октября в 22:48 (совпадает с мск), очаг землетрясения находился на глубине почти 6 км.

В результате бедствия обрушились три здания и магазин, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, все находившиеся там люди были эвакуированы, обошлось без пострадавших.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что толчки ощущались и в соседних провинциях. Он сообщил, что на пострадавшей территории уже работают специалисты.

Вечером 26 октября, землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Черном море, толчки также ощутили в Стамбуле. Никакой информации о повреждениях не поступало.