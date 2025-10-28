Набиуллина объяснила сохранение высоких инфляционных ожиданий в России

Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Банка России)

Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраняться на высоком уровне из-за таких разовых факторов, как рост цен на бензин и налога на добавленную стоимость (НДС), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«И мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин», — сказала глава ЦБ. Это такие маркеры, которые наслаиваются и усиливают ожидания граждан, добавила она.

Набиуллина подчеркнула, что, в отличие от инфляции, инфляционные ожидания россиян пока значимо не снижаются. Они «пока застряли» в 2024 году, пояснила она.

Инфляционные ожидания населения, а также оценки бизнеса относительно динамики цен — показатели, которые Банк России учитывает при принятии решения об уровне ключевой ставки.

Ранее Набиуллина отмечала, что изменение расчета утилизационного сбора меньше повлияет на инфляцию в России, нежели повышение с 2026 года НДС. Она подчеркнула, что сложно посчитать влияние каждого разового фактора на инфляцию, «особенно когда они совпадают во времени». Кроме того, многое будет зависеть от вторичных факторов.

До этого в ЦБ рассказали, что инфляционные ожидания населения России в октябре 2025 года не изменились и составили 12,6%. Показатель остается минимальным с сентября 2024 года, когда ожидаемая инфляция была на уровне 12,5%.