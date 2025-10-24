Центробанк сравнил влияние утильсбора и НДС на инфляцию
Изменение расчета утилизационного сбора меньше повлияет на инфляцию в России, нежели повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
ЦБ оценил влияние от повышения НДС на инфляцию в 0,8 п.п., отметив, что дать такую оценку эффекту от утильсбора сложно. Дело в том, что у ЦБ уже был опыт повышения налога на 2%, а тогда не было других проинфляционных эффектов.
«На наш взгляд, конечно, влияние утильсбора будет меньше, чем влияние НДС», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что сложно посчитать влияние каждого разового фактора на инфляцию, «особенно когда они совпадают во времени, как НДС и утильсбор». Кроме того, многое будет зависеть от вторичных факторов.
Кроме того, Набиуллина заявила, что основной эффект на инфляцию в России от повышения НДС будет в декабре—январе.
Накануне, 23 октября, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении с 2026 года НДС с 20 до 22% при сохранении льготной ставки 10% на социально значимые товары.
Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах на 4,423 трлн руб.: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027-м — 1,559 трлн руб., а в 2028-м — 1,677 трлн руб.
