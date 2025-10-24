 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Центробанк сравнил влияние утильсбора и НДС на инфляцию

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Изменение расчета утилизационного сбора меньше повлияет на инфляцию в России, нежели повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

ЦБ оценил влияние от повышения НДС на инфляцию в 0,8 п.п., отметив, что дать такую оценку эффекту от утильсбора сложно. Дело в том, что у ЦБ уже был опыт повышения налога на 2%, а тогда не было других проинфляционных эффектов.

«На наш взгляд, конечно, влияние утильсбора будет меньше, чем влияние НДС», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что сложно посчитать влияние каждого разового фактора на инфляцию, «особенно когда они совпадают во времени, как НДС и утильсбор». Кроме того, многое будет зависеть от вторичных факторов.

Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ
Экономика
Эльвира&nbsp;Набиуллина

Кроме того, Набиуллина заявила, что основной эффект на инфляцию в России от повышения НДС будет в декабре—январе.

Накануне, 23 октября, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении с 2026 года НДС с 20 до 22% при сохранении льготной ставки 10% на социально значимые товары.

Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах на 4,423 трлн руб.: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027-м — 1,559 трлн руб., а в 2028-м — 1,677 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
утильсбор Эльвира Набиуллина Инфляция НДС
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ
Экономика
ЦБ не исключил снижение ставки в декабре
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Эти 6 методов помогут руководителю самостоятельно оценить кандидатов Образование, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку Город, 18:09
Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников Политика, 18:07
ПСБ получил награду за лучшую работу инвестиционных консультантов Пресс-релиз, 18:06
ЦБ установил курс доллара на выходные и 27 октября ниже ₽81 Инвестиции, 18:04
МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо Спорт, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы Город, 18:03
Помилование Чанпэна Чжао и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:59
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине Политика, 17:59
В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого Общество, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России Экономика, 17:52
В Госдуме подготовили два законопроекта для борьбы с незаконным майнингом Крипто, 17:51